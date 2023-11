Romina “Momi” Giardina no eludió pregunta en LAM, en la antesala de su paso por la pista de Bailando 2023.

La actriz y bailarina fue convocada por su hija, Juli Castro, para la salsa de a tres, pero finalmente no pudo bailar la noche del lunes por falta de tiempo.

En la picante nota que le dio a Ángel de Brito, Momi reveló cómo reaccionó Nico Occhiato al video hot de su exnovia Flor Vigna y Luciano Castro. ¡Y la reacción del conductor de Nadie dice nada fue con total discreción e indiferencia!

QUÉ DIJO NICO OCCHIATO DEL VIDEO HOT DE SU EXNOVIA FLOR VIGNA Y LUCIANO CASTRO

Ángel de Brito: -¿Qué opinó Nico Occhiato del video de Flor Vigna y Luciano Castro?

Momi Giardina: -No lo vi con él. No dijo nada. La Occhiato, yo le dijo La Occhiato porque es una señora, es muy reservada. Está discreta, no da declaraciones.

Ángel: -No da indicios, ¿nada?

Momi: -Nada. Vos le querés sacar una información y es imposible.

Ángel: -Cuando La Occhiato y Vigna eran pareja no subían estas cosas de meter mano. No subían cosas tan concretas.

Momi: -Para mí ella lo subió sin darse cuenta. Se le escapó.

Ángel: -¿Vos subirías algo así, aunque se te escape?

Momi: -No subiría algo así. No es mucho mi perfil.