Tras meses y meses de planificación Nicole Neumann y Manu Urcera pudieron concretar su boda por civil este miércoles 8 en una bodega de Neuquén junto a familiares e integrantes de su círculo íntimo, y la tarotista Fabiana Aquin pronosticó qué tan duradero será este matrimonio.

Nicole y Manu se conocieron en 2021, tras el año de pandemia que mantuvo a los argentinos en sus casas, aunque ella se pudo hacer unas escapadas al exterior para disfrutar junto a sus hojas de las playas de Miami en la celebración de su cumpleaños 40.

(Foto: Instagram / nikitaneumannoficial)

Desde el inicio, la gran diferencia de edad de más de una década entre ambos generó dudas sobre la continuidad del romance, dado que Nicole venía de algunas relaciones que no se extendían más de unos pocos meses como ocurrió con Facundo Moyano y Matías Tasín.

QUÉ DICEN LAS CARTAS DEL TAROT SOBRE EL FUTURO DEL MATRIMONIO DE NICOLE NEUMANN Y MANU URCERA

Sin embargo, Manu y Nicole lograron sobreponerse a los comentarios sobre ellos y lograron planificar una boda en dos partes, que comenzó este 8 de noviembre y terminará en diciembre con una enorme fiesta para los conocidos de la pareja.

Sin embargo, en Entrometidos en la tarde (Net) decidieron consultar a la tarotista Fabiana Aquin para saber cuánto tiempo podría durar la pareja, y el pronóstico no fue el esperado por el panel del ciclo de Carlos Monti.

“Ojalá que sí, pero a mí me marca que se han casado con muchas previas de problemas. Si vos me preguntás si va a tener larga duración, yo te digo que no hoy, pero las energías van cambiando día a día y ojalá que sí tengan larga duración”, dijo Fabiana.

