La Gala de los Personajes del Año de la revista Gente afloró un triste recuerdo en Carmen Barbieri: la conductora de Mañanísima recordó el día que fue a sacarse la foto para la portada y le prohibieron la entrada.

Carmen contó que una súper famosa, que actualmente sigue siendo tapa, pidió expresamente que la den de baja.

EL DÍA QUE A CARMEN BARBIERI LA BAJARON DE UNA TAPA DE REVISTA

“A mí una personalidad me bajó de la tapa de Los Personajes del Año. Ella siempre está en la tapa”, dijo Carmen, sin revelar el nombre de la famosa en cuestión.

“Ella lo pidió. Quizás dijo ‘es ella o yo’. Y se quedaron con ella”, apuntó Barbieri.

Luego dio más detalles del desagradable momento: “Yo había ido, toda vestida y con un sombrero de cowboy. Me dijeron que había que ir de blanco y negro. Entonces, fui con el sombrero y así me tomé el colectivo después”.

“Me dijeron que no. Yo no sé de dónde venía la cosa. Al otro año me volvieron a llamar. Tuvimos varias charlas porque yo me había enojado mucho ese día. Hoy no me enojaría. Pero fui. Me pusieron la pulserita y no me dejaron ni entrar”, concluyó Carmen.