Finalmente, Tini Stoessel y Emilia Mernes, dos cantantes urbanas que la rompen tanto en Argentina como en el exterior, hicieron una colaboración. Calentando motores, compartieron en Instagram una adelanto del llamativo videoclip con apasionado beso incluido.

En el adelanto que Tini y Emilia postearon en la red social, se las puede ver cantando y bailando juntas, luciendo impactantes outfits inspirados en la década del 2000. “Hoy vos vas a conocer la versión original”, escribieron, con picardía.

Lo que más llamó la atención fue que, hacia el final del video, se puede ver a Emilia agarrándole el rostro a Tini y dándole un apasionado beso en la boca durante una fiesta, luego de haberse mostrado bailando juntas y muy cerquita la una de la otra. ¡Dos diosas!

LA ORIGINAL TEMÁTICA DE LA FIESTA DE EMILIA

La fiesta estuvo inspirada en los años 2000 por la temática de .MP3, su nuevo trabajo discográfico, que verá la luz el 2 de noviembre.

“Gracias por esta noche tan especial. Volvimos a los 2000´s”, escribió la cantante en el posteo que subió a Instagram, en el que no solo dejó espiar parte de la fiesta del disco, como lo son La Original, canción que hizo con Tini Stoessel, y Jet Set, feat con Nathy Peluso.

Otro original detalle en la fiesta de Emilia fue la carta de tragos, rebautizada con los nombres de las canciones de su disco: Facts.mp3, Jagger.mp3, Iconic.mp3, La_Original.mp3, GTA.mp3, Exclusive.mp3, No_se_ve.mp3, 24HS.MP3, Ojitos_Verdes.mp3 y Guerrero.mp3.

El plus súper tierno de la noche fue que una de las tortas de cumpleaños fue en honor a Roma, la perrita de Emilia y Duki.

El color rosa también formó parte de los looks súper sexies y cancheros de la fiesta. No solo Emilia impactó con su outfit, Nicki Nicole y China Suárez no se quedaron atrás.