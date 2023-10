El marketing evoluciona de la mano de la tecnología, especialmente haciendo uso de la inteligencia artificial. Con estas herramientas nacieron los influencers virtuales pero, ¿qué son en realidad?

No son más que personas creadas a través de computadora que muestran su comportamiento diario y personalidad a través de redes sociales tal cual como lo hace una persona real o un influencer de carne y hueso.

En los últimos años, esta innovadora manera de llegar a las audiencias ha logrado la atención de varias marcas, ya que estos personajes digitales logran dar a conocer productos y servicios insertos en el contenido que muestran como su “estilo de vida” en los canales sociales.

De a poco los influencers virtuales se han convertido en celebridades del mundo digital acumulando millones de seguidores. La primera figura virtual, que ha logrado convertirse en influencer es Miquela Sousa, conocida como Lil Miquela, su nombre de usuario. En Instagram posee 2.7 millones de seguidores. Fue su primera red social, donde empezó en 2016, aunque actualmente también está presente en X, YouTube y Tik Tok.

Centroamérica tiene su primera influencer virtual

Ahora llegó el momento de que Centroamérica se una a esta ola tecnológica. Hace poco ha hecho su aparición, Giorgina Alemán, quien destaca tener raíces panameñas en su biografía. En redes sociales, se identifica como Gio Alemán, de madre suiza y padre panameño, aunque ella está radicada en Estados Unidos.

De esta manera, Gio Alemán se añade a la lista de influencers virtuales y es la primera centroamericana. Esta chica, de 24 años, se describe como una fashionista, además amante del arte y los viajes. Posee más de 500 mil seguidores en Instagram, que utiliza como su canal principal para mostrar sus contenidos sobre moda y los lugares del mundo que ha recorrido.

Los influencers virtuales más famosos del mundo

Esta nueva creadora de contenido virtual forma parte de un selecto grupo de influenciadores, que poco a poco están dominando el marketing digital.

Los 5 influencers virtuales más reconocidos hasta el momento son:

Lil Miquela: fue creada por una empresa con sede en Los Ángeles, esta joven tiene raíces brasileñas y españolas.

Shudu: Es considerada la “Primera supermodelo digital del mundo”. En 2018, hizo su primera campaña de la mano de Fenty Beauty de Rihanna.

Bermuda: Se denomina como la Reina Robot, su influencia fue creciendo poco a poco, es más una de sus mejores amigas es Lil Miquela. Su fama nació por sus controvertidas opiniones desde su apoyo a Donald Trump, sobre la inexistencia del cambio climático y más.

Blawko: Es amigo de Lil Miquela y Bermuda, vive en la ciudad de Los Ángeles. Es muy conocido en Instagram pero también tiene su canal de YouTube.

Inma: Es un icono de la moda, que llega desde Tokio. Se lleva el título de ser la primera influencer virtual. Destaca en su biografía ser una amante de la cultura japonesa, el cine y, por supuesto, de la moda. Su fama es tal que, incluso ha participado de películas y videojuegos como final Fantasy XV y The Lefend of Zelda (Breath of the Wild).