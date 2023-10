Luego del escándalo que desató el fuerte posteo de Lucas Bertero contra Flor de la Ve, con quien trabajó en Intrusos, Marcela Tauro reveló cómo sigue su relación con la conductora luego de que el año pasado protagonizaran un fuerte chispazo.

“Mi experiencia con ella es correcta. Trabajamos bien, ahora más cómoda. El año pasado tuvimos un encontronazo que se hizo público y que ya está”, comenzó diciendo la periodista en una nota que dio a Socios del Espectáculo.

“Salvando eso, está todo perfecto. Después de eso hablamos y hoy está todo impecable”, agregó, dejando en claro que su vínculo con la presentadora logró sortear cualquier conflicto y en la actualidad mantienen un bien diálogo.

Por último, indagada por su excompañero, quien acusó a Florencia de haberlo despedido del programa, Tauro cerró: “Yo estaba ese año, Lucas trabajaba acá (en Intrusos). Fue la experiencia que él vivió, la pasó mal, se fue. Él hacía rato que tenía ganas de hablar y está bien que lo haya hecho en el momento que pudo”.

EL FILOSO APODO QUE CINTHIA FERNÁNDEZ LE PUSO A FLOR DE LA VE, EN MEDIO DEL ESCÁNDALO

Luego del fuerte posteo que compartió Lucas Bertero, apuntando sin filtro contra Flor de la Ve tras su salida de Intrusos, Cinthia Fernández rompió el silencio y fue contundente al dar su opinión sobre la conductora del programa de América.

“A mí, (Flor) me sacó. Lo que pasa, que como Gerardo Sofovich no está vivo, no lo puede contar. Yo estaba en la obra El Champagne las pone mimosas y estaba seleccionada para hacer El Champagne de Córdoba. Gerardo me contrató, yo estaba contratada para el bowling, algo así era, antes se hacía como combo cuando trabajabas con Gerardo, te hacía tele, teatro y todo eso”, comenzó diciendo Cinthia en una nota que dio a Socios del Espectáculo.

“Ella automáticamente levantó el teléfono y dijo ‘a esta no la quiero en el elenco’. Me llamó Gerardo personalmente y me dice ‘nena, ¿qué hiciste?’. Y nada, me la tuve que fumar. ‘Yo no te quiero perder’, me dijo Gerardo. ‘Te quiero pasar para el elenco de la gira’. Lo que pasa es que yo tenía creo que 17 años como mucho y tenía todo un tema porque hacía gira con mis viejos de temporada porque era una nena”, agregó.

Por otro lado, la panelista de Bien de Mañana reveló que encaró a la presentadora por este tema, tiempo atrás: “Lo hice en vivo y fingió demencia. Cuando fue angelita, Ángel de Brito le salvó la vida porque no tenía un mango partido al medio”.

Al ser indagada sobre si Florencia se merece el título de diva, Cinthia no dudó con su respuesta: “No, no, chicos. Nosotros tenemos divas que pasaron generaciones y hoy por hoy, con lo difícil que es mantenerse en el medio, le podemos llamar divas. Pero le falta, le falta un tranco. Cancha de un lado, le falta todavía. Paremos un poco la mano”.

“Le falta en el mundo del chimento, si recién empieza. Armó cuando estaba Maite Peñoñori, Pampito, cuando estaba todo el elenco principal, tuvo un buen elenco y la supo apoyar. Después es histriónica, tiene la oratoria, la palabra fácil, mucho stand up, mucho todo tiene, de muchos años que supo tener facilidad de palabra, de show y de escenario”, continuó

Y cerró, filosa: “Pero cuando tenés ego e individualidades, es muy difícil. Cuando le conviene es ‘femitrucha’, viste. Porque después para salir a atacar a mujeres, a mí me ha atacado varias veces, después me llama para pedirme nota. Yo lo doy porque entiendo que son las reglas del juego, últimamente le dije que no, que no tenía ganas. Es depende cómo le pinta, a veces se acuerda que es feminista y a veces no”.