Marcela Tauro tuvo un inesperado ataque de risa en Intrusos. Luego de ver una nota del cantante Joaquín Levinton hablando de las fuertes declaraciones de Nacha Guevara y Fabiana Cantilo sobre Charly García, la panelista se tentó en vivo y tuvo que explicar el motivo.

“No sé lo que se dice. Charly está divino. Escuchamos todo el disco nuevo y está buenísimo. Inclusive, el otro día fue al estudio”, dijo el líder de Turf, luego de que Nacha Guevara dijera que Charly “es un muerto en vida” y Cantilo denunciara que no la dejan verlo.

Serio Joaquín Levinton agregó: “Es verdad que Charly García es bastante huraño, como siempre lo fue... Es gente que no tiene la más mínima vinculación”.

“Perdón. No, no tomé. Pero ¿dónde hicieron la nota? Eso parece un cementerio”.

POR QUÉ MARCELA TAURO SE TENTÓ EN VIVO

Luego de ver la nota del cantante, Florencia de la Ve y todo su equipo se puso a debatir sobre los fuertes dichos de Nacha Guevara y Fabiana Cantilo.

Pero Marcela Tauro los interrumpió con su ataque de risa, con lágrimas incluidas.

Marcela Tauro: -Perdónenme…

Flor de la Ve: -¿Qué te pasó Tauro?

Tauro: -¿Dónde hicieron la nota?

Grito desde el detrás de escena: -Vino borracha.

Tauro: -No, no tomé. Eso parece un cementerio.

De la Ve: -Sí, parece un cementerio.

Tauro: -Por eso me tenté. Perdón. A mí se me nota todo y lo tengo que decir porque no era por él. Estaba tentada. Parece una bóveda.