Mientras Ariel Rodríguez Palacios cocinaba en su ciclo, Mica Viciconte se sinceró sobre la “palabra mágica” que en pleno enojo puede desatar un estallido aun peor. Así terminó mandando al frente a Fabián Cubero.

“Que me digan ‘relajá puede ser muy peligroso. Depende cómo lo implementás y en qué momento. Ese ‘relajá’ me sacá”, aseveró.

“Cuando yo estoy recontra recaliente, que estoy tipo un horno, me decís ‘relajá’ y exploto. No sirve, no ayuda”, se sinceró, entre risas en Ariel en su salsa.

MICA VICONTE REVELÓ QUÉ LA ENOJA DE FABIÁN CUBERO CUANDO ESTÁ EN PLENO ENOJO

La panelista del ciclo reconoció que, contrario al pedido que le hace el exfutbolista, consigue el efecto inverso. “Me transforma”, contó.

“Creo que me lo contagió Fabi. No tenía ese problema”, aseveró, divertida.

“Es un ‘relajá’ superado”, concluyó.