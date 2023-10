Se filtraron las imágenes de Morena Rial yendo a visitar a quien sería su nuevo novio en la cárcel de Batán, donde está preso por un violento robo. En este contexto, su papá, Jorge Rial, opinó sin filtro sobre el nuevo romance de su hija, de quien está distanciado hace tiempo.

“Hablé el otro día, creo que se va a vivir a Córdoba, otra vez, es todo lo que sé. Y después, con respecto a las imágenes, nada, a mí me da mucha vergüenza verla en esa situación, pero es grande y ella elige hacia ese lado. No me gustan ese tipo de compañías, y yo, en ese sentido, me cuido un poco”, admitió Jorge en Poco Correctos.

A pesar de que con Morena su relación no está del todo bien, Rial aclaró que está muy unido a su nieto. “Yo hablo todos los días con Fran, Fran está con el padre, está con los abuelos, hablo. Hay una distancia prudencial, que me parece que nos hace bien a todos, a ella también”, sentenció el conductor.

JORGE RIAL DIJO QUE RECONCILIARSE CON SU HIJA NO ES SU PRIORIDAD

“¿Y en algún momento te gustaría acercarte un poquito, poder dialogar, llegar a tener esa relación que en algún momento se tuvo?”, le preguntó el cronista.

“Yo estoy bien en este mundo, ella calculo que estará bien en ese, para mí marginal, a mí no me gusta, pero es una elección de ella. Mientras esa marginalidad no me llegue a mí, no me afecte a mí, no hay ningún problema”.

“Hoy no es prioridad. Hoy la prioridad es que estemos todos bien, cada uno en su mundo. Yo estoy bien en este mundo, ella calculo que estará bien en ese, para mí marginal, a mí no me gusta, pero es una elección de ella. Mientras esa marginalidad no me llegue a mí, no me afecte a mí, no hay ningún problema, se tiene que hacer responsable, ella es grande”, cerró Jorge, contundente.