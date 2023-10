Pedro Alfonso cumplió años y su esposa, Paula Chaves, siempre muy cariñosa con su familia, le dedicó un emotivo video de cumpleaños en el que recopiló los momentos más felices vividos en pareja y junto a sus tres hijos, Baltazar, Olivia y Filipa.

“Feliz cumple, mi amor... Sos espectacular. La vida al lado tuyo es increíble. Te amamos, Pedro”, le dedicó Paula a su marido en Instagram, junto a la dulce canción Antes y después de la banda Ciro y Los Persas.

Conmovido por el gesto de la conductora, el actor y productor le contestó con la misma ternura. “¡Gracias mi amor! Y gracias a todos los que están acá abajo saludando. Bueno, acá abajo saludando si me pone este comentario fijado. Si no, gracias a los que están abajo y también arriba”, le respondió, con picardía. ¡Feliz cumple!

EL SUFRIMIENTO DE GUSTAVO CONTI POR EL DESTRATO DE PEDRO ALFONSO

A casi seis años, Ximena Capristo recordó el desconcierto de Gustavo Conti con Pedro Alfonso: “Me dijo que no sabía qué le pasaba. Tenía una relación re copada y buena onda. Gus venía mal por este asunto y me decía que no le había hecho nada”.

“Paula ni debe estar enterada del tema. Los escuché hablar y hacerme quedar como una descocada que decía cualquiera”, asumió

En ese punto, Ximena describió Gustavo como “un tipo super sensible y re amigero”, y enfatizó el vínculo que tenía con Pedro: “Ellos eran re amigos, y Gus por los amigos deja el alma”.