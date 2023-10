La Joaqui asistió a PH Podemos Hablar y reveló que está saliendo con un deportista. Sin embargo, no quiso decir su nombre ni su origen, solo remarcar que lo idolatra desde que es adolescente y que, sin dudas, es el amor de su vida.

“Si digo quién es o su origen, dan los números para mi adolescencia. La cuestión es que me escribe y yo dije ‘tengo que actuar natural porque es el amor de mi vida’”, había contado la cantante y jurado de Got Talent Argentina en un ida y vuelta con Andy Kusnetzoff.

Se comenzó a especular con que el nuevo amor de La Joaqui sea James Rodríguez, ya que se siguen mutuamente en Instagram. Además, ella había dicho que almorzaron juntos en otro país y él juega en San Pablo, Brasil, por lo cual podría perfectamente tratarse de él.

¿QUÉ DIJO LA JOAQUI SOBRE SU NUEVA RELACIÓN?

“A mí me encanta el fútbol desde muy chica y mi hermano tenía un póster de un futbolista que yo decía ‘es el p... amor de mi vida’. Ahora, a dos años de cumplir los 30, un día me contesta una historia. Me dijo ‘conozcámonos, me parecés re interesante’ y le dije ‘siendo tan importante, ¿no te da miedo conocerme y que yo vaya y lo cuente?’”.

“Me respondió ‘yo estoy muy tranquilo con conocerte porque la energía no miente’. Almorzamos juntos en otro país y es la persona más sencilla, copada y jodona que conocí en mi vida. Fue la mejor cita de mi vida”, cerró, visiblemente enamorada.