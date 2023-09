Poco se sabe sobre las hijas de La Joaqui, las pequeñas Shaina, de seis años, y Eva, de 3 años, ya que la cantante urbana mantiene su crianza lejos de las cámaras y los flashes.

Sin embargo, hace un tiempo, la jurado de Got Talent Argentina habló sobre los padres de sus hijas, con quienes no terminó sus relaciones en los mejores términos.

“Cuando quedé embarazada de mi primera nena, le cuento al padre y él me dijo que no tenía ningún interés. Yo me fui por un lado y él por el otro”, había contado la artista sobre Coqeéin Montana, de quien quedó embarazada a los 21 años.

Su segunda hija es fruto de una relación que tampoco llegó a buen puerto. La cantante había contado que fue víctima de violencia por parte de esta persona y, por eso, decidió dar un paso al costado y criar a sus hijas lejos de lo mediático para preservarlas.

LA JOAQUI HABLÓ DE SUS ATAQUES DE PÁNICO

“Lidio lo mejor que puedo con esto. A veces, estoy con mis amigas tomando el té y me quedo dormida sentada. Ese el proceso de adaptarme (a la medicación). Pero yo quiero estar mejor, quiero poder transitar mejor las cosas. Quiero que mi destino sea otro”, afirmó La Joaqui y rompió en llanto.

“Estoy llorando mucho porque fue un año muy complejo y estoy haciendo lo mejor que puedo. Y a veces me cuesta. No sé en quién confiar”, expresó tras la estafa que sufrió por parte de su exequipo de trabajo, que la alejó de los escenarios y de la música.

Con desconsuelo, la cantante agregó: “Quiero volver a cantar, quiero estar con mis amigos. Siento que en un año mi vida colapsó y estoy reconstruyéndola como puedo”.

Conmovida con las lágrimas de la artista, Vero Lozano le dio tiempo para que se reponga y fueron a un corte: “Hagamos una cosa, vamos a una pausa y tomás un vaso de agua”.