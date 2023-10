El rumor de romance que conecta a Alexander Caniggia y Belén Roca, quienes comparten la casa de Gran Hermano España, se puso a la orden del día. Su novia, Melody Luz, con quien tiene una bebita de menos de un año, reaccionó contundente. Así lo reveló Fabián Esperón, representante del conductor, quien charló con la bailarina sobre este tema.

“Lo que pasa que adentro... Es Gran Hermano, ninguno se muestra tal cual es, las cosas que se hacen en Gran Hermano es para permanecer, yo no creo nada de lo que pase ahí, la gente está actuando”, expresó Fabián en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, en defensa de Alex, quien estaría interpretando un personaje dentro de la casa.

“No recibí ninguna queja de Melody, ella está feliz y lo extraña mucho”.

Además, contó cómo reaccionó Melody, con quien charló por teléfono mientras Alex está en GH España. “No recibí ninguna queja de Melody, ella está feliz y lo extraña mucho”, sentenció, dejando en claro que entre ambos estaría todo bien pese a los fuertes rumores de romance de él con Belén.

FABIÁN ESPERÓN AFIRMÓ QUE ALEX CANIGGIA ESTÁ RE ENAMORADO DE MELODY LUZ

Antes de cerrar, el representante dejó en claro que Alex jamás le sería infiel a Melody.

“El primer mes de un Gran Hermano es un mes donde cada uno trata de mantener su personaje, es mi opinión, después empiezan a aflorar cosas más reales... Alex está muy enamorado de Melody y ella de él, conociéndolos a ellos, no creo que hayan hablado la posibilidad de que él conozca a alguien o pase algo, no hace falta que hablen nada”.

“Entre Alex y Belén no se vio nada porque no pasó nada, son situaciones que están pasando, pero ambos sabiendo que no hay nada”, sentenció, con firmeza.