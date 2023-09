Los escándalos de Alex Caniggia en Gran Hermano VIP España ya se volvieron virales, y su contrincante fue una influencer venezolana que lo criticó por su despilfarrar dinero.

La discusión a los gritos incomodó a todos en la casa más famosa, y arrancó por la chicana de Oriana Marzoli al mellizo de Charlotte Caniggia en el contexto de un juego grupal, y “la producción tuvo que frenarlo”, según afirmó Guido Záffora en Intrusos.

“Yo entro a jugar de verdad y no sé cómo a esta persona multimillonaria le da igual tirar todo el dinero que tenemos acá sin consultar. Yo no soy así”, disparó la caribeña.

Oriana Marzoli. (Foto @orianagonzalezmarzoli)

Ahí, Alex replicó picante: “¿Vos me tenés bronca o envidia?”.

EL ESCANDALOSO CRUCE DE ALEX CANIGGIA CON ORIANA MARZOLI EN GH VIP ESPAÑA

Oriana: -Envidia. Desearía ser vos

Alex: -Qué ridícula que sos. ¡Ridícula!

O: -No, gordi. No. No insultes.

A: -No. Yo no ataco. No me ataques.

O: -¿Quién te ataca? Estoy diciendo que a vos como concursante te da igual perder

A: -¡Ese es mi problema!

O: -¡Yo no estoy atacando!

A: -Dijiste “ay, es millonario”.