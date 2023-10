En el ojo de la tormenta por su explosivo romance con Martín Insaurralde, Sofía Clerici reaccionó molesta con Intrusos, al escuchar la escandalosa versión de que sus vecinos estarían molestos con su conducta y evaluarían expulsarla del barrio privado.

“Sofía vive en un country, en Nordelta, en una casa increíble. Antes de que saltara esta bomba, los vecinos se habían estado quejando de ella”, dijo Pampito.

“A los vecinos les molestaba la entradera de gente. Entraba y salía gente, ¡qué era una cosa que...! Veían que hacía fiesta, cripelas raras. Había hombres que entraban y salían”, agregó el panelista.

SOFÍA CLERICI SE COMUNICÓ CON INTRUSOS Y NEGÓ TENER CONFLICTOS VECINALES

Del otro lado de la pantalla, Clerici escuchó la información que compartió Pampito en Intrusos y lo llamó en vivo.

Cuando el periodista la atendió, Sofía cortó porque no quiso hablar en vivo, pero le respondió enojadísima con contundentes mensajes.

“Dejen de mentir. En mi barrio me aman. De hecho, viven familiares míos en el barrio. Nadie me echó. ¡Qué ascos son! ¡Cómo mienten!”, le escribió la modelo y empresaria al periodista.

En su defensa, Pampito replicó: “Conmigo se comunicaron tus vecinas. Se quejaba porque Sofía hacía fiestas. Entraba y salía mucha gente. Querían expulsarla del barrio”.

Acto seguido, el panelista recibió un nuevo mensaje de Sofía Clerici y lo leyó en vivo: “Todas mis vecinas me compran lencerías. Así que están mintiendo. Me aman todas. No hago fiestas en mi casa. Mi casa es un templo”.