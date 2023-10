A pocas horas de que saliera a la luz el romance de Martín Insaurralde y Sofía Clérici, luego de que ella compartiera en Instagram fotos con él navegando en un yate de lujo por Marbella, Jésica Cirio reaccionó re picante en sus redes sociales.

En medio de los rumores que afirman que Insaurralde le habría sido infiel a Cirio con Clerici, la conductora de La Peña de Morfi contestó mostrándose relajada y divertida tanto en la TV como en sus stories de Instagram.

Mientras él renunciaba a su cargo en la gobernación de la Provincia de Buenos Aires por este escándalo con Sofía, su expareja y madre de su hija bailaba, cantaba y saltaba al ritmo de Yo no me quiero casar, ¿y usted?, uno de los hits más reconocidos de la banda Turf, que visitó el programa.

¿QUÉ DICE LA PICANTE LETRA DE TURF QUE CANTÓ JÉSICA CIRIO DURANTE EL ESCÁNDALO?

“No tengo tiempo para saber si hay un amor ideal, a mi cualquiera me viene bien como me voy a negar... Qué aburrido debe ser tener solo una mujer, nunca me podría casar; no conozco a nadie que no haya terminado mal”.

“Yo soy así, nací para cantar y ser feliz. No puedo estar, sin ver pasar las olas sobre el mar. Ya no estoy, me fui, ya partí de aquí”.