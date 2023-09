En medio de una tragedia que cobró la vida de su padre, madre y tío, Catalina Flores, la pequeña hija del reconocido cantante Huguito Flores, ha dado muestras de una sorprendente recuperación.

En las últimas horas se conoció el nuevo parte médico de la niña de 2 años y 11 meses que sufrió un politraumatismo con traumatismo encéfalo craneal grave como resultado del accidente de tránsito.

El último comunicado señala que Catalina continúa estable y sin la necesidad de respiración mecánica.

Por: Antonio Pascual Ricarte

“Catalina no requiere sedación farmacológica y ha despertado, mostrando signos positivos de recuperación. Actualmente, no está bajo asistencia respiratoria mecánica, pero se le brinda apoyo de oxígeno mediante Ventilación No Invasiva (VNI). La estrategia médica consiste en esperar 24-48 horas para evaluar su evolución y adaptación al tratamiento”, dice el nuevo parte médico.

Noticia en desarrollo...