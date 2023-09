El embarazo de gemelos de Daniela Celis y Thiago Medina los tiene más felices que nunca y no permiten que nada opaque el momento. Pestañela fue entrevistada por Intrusos donde contó que está sin su cuenta de Instagram y sorprendió la ex Gran Hermano 2022 al hablar de la actitud relajada que tomó.

“Entiendo que Instagram me sacó la cuenta de las manos para que conecte un poco más con la panza y que esté más conectada con el ahora y que tenga más los pies sobre la tierra”.

“Anuncié lo del embarazo y a la semana me bajaron mis redes. Desconozco los motivos. Apelé, preguntamos a Meta qué había pasado y me respondieron que todavía no se puede activar y que tenga paciencia. Una semana después se las vendieron a Thiago”, aseguró, en el ciclo.

“Es rarísimo. Estaba explotando todo lo de los bebés. Cuando los anuncié explotó el número de seguidores, tenía 1.7 millones y llegue con todo esto a los 2 millones en muy poquito tiempo y yo creo que Instagram vio algo raro ahí y me la bajaron”, aseveró, sobre lo que puede haber ocurrido.

Foto: Captura de TV Por: Ivan Basso

DANIELA CELIS DE GRAN HERMANO 2022 CONTÓ CÓMO PRIORIZÓ SU EMBARAZO TRAS HABERSE DADO DE BAJA SUS REDES

“Me dijeron que tenga paciencia y que siga insistiendo, pero yo creo que todo pasa por algo”, destacó en el ciclo Flor de la Ve, sobre cómo decidió no amargarse por sus circunstancias.

“No me voy a poner mal, más allá de entender que es una fuente de ingresos muy grande para mí, más que voy a ser madre de dos. ¿¡Instagram, por qué!? Hay que laburar y levantar la pala. Viéndole el lado bueno”, lanzó, con humor.