El viernes de la semana pasada, los medios se hicieron eco de la delicada situación que vivía El ex Gran Hermano Maxi Guidici, que fue internado en el Hospital Ramos Mejía de la Capital Federal donde le habrían realizado un lavaje de estómago.

De acuerdo a los testimonios de ese día, Maxi habría sido internado tras ingerir una gran cantidad de pastillas, que habría mezclado con la ingesta de alcohol, según contó él frente a Ángel de Brito en LAM este lunes.

Sin embargo, desde el Hospital Ramos Mejía desmintieron esta información con datos fehacientes sobre el tratamiento que le hicieron al cordobés en esa institución del barrio de Balvanera.

GUILLER BARRIOS CONTÓ POR QUÉ ESTUVO INTERNADO MAXI GUIDICI EN EL HOSPITAL RAMOS MEJÍA

“¡ATENCIÓN! Me informan desde el Hospital Ramos Mejía que Maxi no habría sufrido ingesta de ningún barbitúrico y es por eso que no hubo lavado de estómago. El cuadro fue exceso de alcohol en sangre, razón por la cual solo se le aplicó suero y se fue a las 9 de la mañana”, expresó en un tweet el periodista Guille Barrios.

Tweets sobre Maxi Guidici (Fotos: captura X @OkGuilleBarrios)

“Me aclaran además que, de haber existido sobredosis de pastillas, el procedimiento es inmediato: lavaje de estómago e internación. ¿Hemos sido engañados?”, cerró el panelista de Gossip, haciendo referencia a la posibilidad de que las palabras de Juliana, ex del cordobés, sean ciertas.

La actual participante de Bailando 2023, habló con Editando tele en los últimos días y deslizó que lo que pasó Maxi tras la ruptura de ambos haya sido a propósito. “Me parece tristísimo que dos días después de haberse querido quitar la vida esté pidiendo meterse en un programa de televisión. Él tiene que estar medicado, tiene que estar acompañado. Su cabeza todavía no está bien”, afirmó la joven de Venado Tuerto.

Línea de Prevención del Suicidio - Ayuda a Personas en Crisis

135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires)

0800 345 1435 (desde todo el país)