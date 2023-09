El fin de semana se transformó en una verdadera pesadilla para Maxi Giudici, que en un acto de desesperación intentó quitarse la vida, arrastrando a sus seres queridos a vivir un momento angustiante, incluida su ex, Juliana Díaz, que se indignó con sus declaraciones.

En Editando tele (Net TV), Luis Piñeyro habló con “Tini”, que reveló que ella le envió el comunicado de la ruptura al cordobés. “Le pregunté si le parecía que publique eso de tal manera. Yo, sinceramente, quería cerrarlo lo antes posible”, aseguró.

En este sentido, Díaz justificó su decisión dando a entender que Maxi cometió varias infidelidades. “He tenido malas experiencias de cuando él se ha ido a Córdoba, me ha faltado el respeto más de una vez”, aseguró.

JULIANA DÍAZ CONTÓ ASEGURÓ QUE FUE ELLA QUIÉN LE SALVÓ LA VIDA A MAXI GIUDICI

“Entonces le dije ‘Nosotros terminamos, estés o no estés de acuerdo, vamos a hacer un comunicado y lo vamos a largar. Esto es porque somos personas conocidas, porque si no, no tenía no ganas de contárselo a mis amigos. Estamos obligados a hacer ese tipo de cosas, porque la gente te empieza a preguntar por qué no hacemos tal o cual cosa”, contó.

“Él no me respondió, y es más, me bloqueó de todos lados, así que dejé pasar todo un día pensando si publicaba o no publicaba. A todo esto, a él le molestó mucho esta publicación”, señaló la joven, que se mostró indignadísima con la actitud de su ex.

La ex GH se mostró preocupada por el estado de salud de su expareja. Por: instagram

“Yo creo que cuando una persona toca fondo, tiene que convertirse en una mejor persona para empezar a valorar lo poco o mucho que tenés”, dijo, y recordó cómo el día en que Maxi intentó quitarse la vida, ella unió esfuerzos con la familia de su ex para contactar a Conejo Quiroga, sin éxito.

JULIANA DÍAZ, INDIGNADA POR LA ACTITUD DE MAXI TRAS SU INTENTO DE QUITARSE LA VIDA

“Como no atendía, me fui para su casa, y en el camino, atendió el Cone y le dije ‘Yo llamo al SAME y a la Policía porque este chico me llamó una hora atrás y me dijo que se iba a tomar 80 pastillas porque se quería matar. Accionemos urgente’”, relató Tini, antes de contar por qué está tan indignada con su ex.

“Entonces, escucharlo ayer en la tele diciendo ‘Mi único héroe, o con la única persona que hablo es con el Cone, y que me desplace de la manera en que lo hizo, simplemente porque no quiero estar en pareja con él, me parece tristísimo”, explicó.

Maxi de Gran Hermano aseguró que proyecta una familia con su novia Juliana, luego de irse a vivir juntos

“Me parece tristísimo que dos días después de haberse querido quitar la vida esté pidiendo por favor meterse en un programa de televisión. Él tiene que estar medicado, tiene que estar acompañado, que lo ayuden. Su cabeza todavía no está bien”, aseguró.

“El objetivo de Maxi es el Bailando y, si me das a opinar, me parece una locura, porque al otro día (de querer suicidarse) seguía con los mismos pensamientos”, cerró la ex participante de Gran Hermano.

Línea de Prevención del Suicidio - Ayuda a Personas en Crisis

135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires)

0800 345 1435 (desde todo el país)