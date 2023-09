Maxi Guidici, el ex Gran Hermano que vivió un confuso episodio el viernes pasado, dijo en LAM que Juliana Díaz, su ex novia, tomó ella sola la decisión de separarse.

“Estar al lado de Juliana me generaba más frustración”, sostuvo Maxi en uno de los pasajes de la entrevista.

“Compré alcohol y tomé pastillas. Me quería relajar porque estaba muy nervioso. Iba tomando clonazepam y no me calmaba entonces seguí”, detalló sobre los hechos que desencadenaron su internación.

Maxi Guidici en LAM (Foto: captura TV)

LAS FRASES MÁS DESTACADAS DE MAXI GUIDICI

“Ver que a los otros les salían oportunidades y a mí no, fue frustrante”, dijo Maxi sobre su vida después de Gran Hermano.

“No sabía qué hacer después de salir de GH. Todo me daba miedo. Desde el principio me desesperé”.

“Estoy frustrado y me daba envidia de que a los otros les fuera bien. No podía salir de ese pozo”.

“Sinceramente, no pensaba el después de GH”

“El Conejo (Alexis Quiroga) me salvó la vida”.

MAxi Guidici en LAM (Foto: captura TV)

“Mi mamá fue muy importante. Juli (Juliana Díaz) también”.

“La separación (de Juliana) fue muy dura. Me hizo mal. El jueves fue un día muy difícil”.

“En algún momento el hate me afecto, pero esto es algo mío”.

“Sentí que el Bailando no era una buena opción para la pareja”.

“Hoy fue un día muy positivo. Di con una psicoanalista que creo que puede funcionar”.

“Es la primera vez que me sucedió esto”.

“Hice una carta de despedida. Dios me dio otra oportunidad”.

QUÉ DIJO LA MAMÁ DE MAXI GUIDICI

“Nunca me esperé algo así. Yo sentía que había algo más. Empecé a buscar vuelos y no había. Cuando me empezó a pasar sus datos, sentí que me moría”, dijo Estela, la madre de Maxi.