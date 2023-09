En medio de la conmoción que despertó la noticia sobre el supuesto intento de suicidio del exparticipante de Gran Hermano 2022, Maxi Guidici (a pocas horas de que Juliana Díaz anunciara la separación), se conoció la nota que el joven dio 24 horas antes del terrible episodio.

“Estoy mal. Pensé que iba a ser algo pasajero. Lamentablemente, me equivoqué un montón, pero bueno. Creí en lo nuestro, pero ya la vi muy decidida, muy enfocada en esto. Había cosas para remar, cosas que fueron pasando, pero ya está. Fue una decisión que tomó y ahora hay que seguir”, se lo escuchó decir a Maxi en una nota que dio para El Debate del Bailando, el programa que conduce Denise Dumas por América.

“Sinceramente, a mí me parte al medio esto. Yo no sé para dónde voy a disparar. Necesito algo que me desenfoque. Ojalá que se me dé algo por lo menos para enfocarme en un laburo y ponerle todo ahí”.

En cuanto a la ruptura con su novia, manifestó: “Yo la conozco y sé que ya está. Cometí errores en momentos que estaba vulnerable. Fueron errores, sin justificativos y sin nada, yo lo que puedo decir es que último tiempo que me empecé a tratar, sentí que estaba enfocado en ella y estaba dispuesto a todo, pero una mínima cosa hizo un detonante y ya está. Ella quiere estar al 100% acá y para eso, tiene que estar sin mí”.

Por otro lado, el exhermanito deslizó algunas pistas que habrían llevado al fin de su historia de amor con Juliana: “Fueron mensajes viejos, nada concreto, mensajes con personas que ella no quería porque también sufre un poco de celos, y eso viene sumado a otras cosas de antes, cosas nuestras, a mis celos acá en el Bailando con lo que estoy luchando. Y ella quiere estar tranquila y relajada, y decidió esto”.

“Sinceramente, a mí me parte al medio esto. Yo no sé para dónde voy a disparar. Necesito algo que me desenfoque. Ojalá que se me dé algo por lo menos para enfocarme en un laburo y ponerle todo ahí”, sumó. Y cerró, con lágrimas en los ojos y sin poder continuar con la entrevista: “Estas cosas pasan. Nadie se muere de amor y hay que seguir para adelante. Fue una historia hermosa. La terminamos acá”.

Línea de Prevención del Suicidio - Ayuda a Personas en Crisis

135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires)

0800 345 1435 (desde todo el país)

EL CONEJO REVELÓ QUE HABÍA OLOR A GAS EN LA CASA DE MAXI GUIDICI TRAS CONOCERSE QUE INTENTÓ QUITARSE LA VIDA

En medio del drama que se vivió con la noticia del supuesto intento de suicidio de Maxi Guidici, Alexis “El Conejo” Quiroga dio detalles de lo que se encontró en la casa del joven cuando acudió para ayudarlo.

“En su casa había olor a gas. Cuando llegué, no había llegado la policía ni el SAME, el portero tampoco me atendía”, comenzó diciendo el Conejo (quien conoció a Maxi en su paso por Gran Hermano 2022), en una nota que dio a LAM.

“Después entramos gracias al portero, pero sí había olor a gas”, agregó. Y sobre el estado del joven, cerró, contundente: “Maxi no se mantenía parado, es como si estuviera borracho. Cuando llegaron los médicos, lo revisaron. Estaba como muy dopado”.

