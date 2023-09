En medio de la conmoción que despertó la noticia sobre el intento de suicidio del exparticipante de Gran Hermano 2022, Maxi Guidici (a pocas horas de que Juliana Díaz anunciara la separación), Alfa fue letal con su excompañero de reality.

Indagado por el problema de Maxi, Alfa respondió sin filtro en una nota que dio a Poco correctos, el programa que conducen Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece: “No tengo idea, me acabo de enterar hace cinco o diez minutos; pero no tenía idea, no sabía lo que pasaba”.

“Maxi no es mi amigo, no es nadie. Estaba en la casa de GH, pero no es mi amigo y no tengo ningún sentimiento para con él”.

Además, ante la consulta sobre si le afectó la fama, el exhermanito remarcó: “No porque no me creo nada. A mí no me afectó en nada. Soy feliz y soy el mismo que antes. Mi vida cambió por la exposición, pero yo soy el mismo tipo de siempre. No actué nunca, no fui personaje de nadie y no le mentí a nadie”.

“En la vida hay que ser sincero, comportarse y actuar de una sola manera; actuar bien. Con las cosas que se inventaron de mí, si yo hubiera sido de otra manera, me habría vuelto loco. Dejé pasar el tiempo”, agregó.

“Maxi me deseó la muerte cuando yo estaba adentro de la casa, dijo ‘sáquenlo adentro de una bolsa’. La verdad es que no me apena”.

Y cerró, sin filtro: “Maxi no es mi amigo, no es nadie. Estaba en la casa de GH, pero no es mi amigo y no tengo ningún sentimiento para con él. Es más, me deseó la muerte cuando yo estaba adentro de la casa, dijo ‘sáquenlo adentro de una bolsa’. La verdad es que no me apena. A mí me apena de la gente que quiero, la gente que me quiere y que me demuestra en el día a día que es buena gente”.

Línea de Prevención del Suicidio - Ayuda a Personas en Crisis

135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires)

0800 345 1435 (desde todo el país)

EL SUGESTIVO COMUNICADO DE JULIANA TINI DÍAZ SOBRE SU SEPARACIÓN DE MAXIMILIANO GUIDICI

Antes de la seguidilla de problemas psiquiátricos de Maxi Guidici,el posteo de Juliana Díaz había deslizado de forma cruda el delicado estado del cordobés.

“No hay retorno por el bien de nuestra salud”, había afirmado al comunicar la separación.

“Sólo quería contar que con Maxi ya no somos pareja. Entre tantas idas y vueltas, no pudimos sostener la relación. Es una separación definitiva”.

CÓMO PEDIR AYUDA

Llamá al 135 para evitar un suicidio y al 141 para asistencia contra las adicciones.