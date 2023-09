La estremecedora noticia sobre el intento de suicidio de Maxi Guidici hizo recordar a Cristian U. el trágico final de su amiga, Rocío Gancedo (a quien había conocido en su paso por Gran Hermano), quien se quitó la vida en 2017.

“Estoy medio consternado con el tema de Maxi porque es algo que me tocó muchísimo y me pasó de todo. Tengo como un escalofrío en el cuerpo porque lo primero que se me vino a la mente fue mi amiga de Gran Hermano, Rocío Gancedo, que se suicidó”, comenzó diciendo Cristian en Poco correctos, el programa que conduce Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece.

“Perdón por la palabra, pero esto es un cag… porque Maxi está pidiendo auxilio a gritos y en todos lados. Hoy se habla de salud mental, pero no es solo él. La sociedad está sufriendo de salud mental”, agregó.

Y cerró, a flor de piel: “Todos los días con problemas, bajones, no sabiendo si vas a tener o no una casa, si terminás en la calle, si vas a tener laburo. La verdad es que estamos pasando un momento horrible. Estamos hablando de que casi se murió un pibe joven, con futuro, buen tipo, con proyectos; y casi se nos murió hoy”.

Línea de Prevención del Suicidio - Ayuda a Personas en Crisis

135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires)

0800 345 1435 (desde todo el país)

ABERRANTE OPINIÓN DE ALFA SOBRE EL DRAMA DE MAXI GUIDICI

En medio de la conmoción que despertó la noticia sobre el intento de suicidio del exparticipante de Gran Hermano 2022, Maxi Guidici (a pocas horas de que Juliana Díaz anunciara la separación), Alfa fue letal con su excompañero de reality.

Indagado por el problema de Maxi, Alfa respondió sin filtro en una nota que dio a Poco correctos, el programa que conducen Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece: “No tengo idea, me acabo de enterar hace cinco o diez minutos; pero no tenía idea, no sabía lo que pasaba”.

“Maxi no es mi amigo, no es nadie. Estaba en la casa de GH, pero no es mi amigo y no tengo ningún sentimiento para con él”.

Además, ante la consulta sobre si le afectó la fama, el exhermanito remarcó: “No porque no me creo nada. A mí no me afectó en nada. Soy feliz y soy el mismo que antes. Mi vida cambió por la exposición, pero yo soy el mismo tipo de siempre. No actué nunca, no fui personaje de nadie y no le mentí a nadie”.

“En la vida hay que ser sincero, comportarse y actuar de una sola manera; actuar bien. Con las cosas que se inventaron de mí, si yo hubiera sido de otra manera, me habría vuelto loco. Dejé pasar el tiempo”, agregó.

“Maxi me deseó la muerte cuando yo estaba adentro de la casa, dijo ‘sáquenlo adentro de una bolsa’. La verdad es que no me apena”.

Y cerró, sin filtro: “Maxi no es mi amigo, no es nadie. Estaba en la casa de GH, pero no es mi amigo y no tengo ningún sentimiento para con él. Es más, me deseó la muerte cuando yo estaba adentro de la casa, dijo ‘sáquenlo adentro de una bolsa’. La verdad es que no me apena. A mí me apena de la gente que quiero, la gente que me quiere y que me demuestra en el día a día que es buena gente”.

