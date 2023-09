A poco de conocerse la terrible noticia sobre el intento de suicidio de Maxi Guidici, el reconocido Gabriel Cartañá hizo un profundo análisis sobre las personas que eligen ser parte de un reality como Gran Hermano, programa que hizo conocido al joven.

“Los realities buscan personalidades débiles. La gran mayoría de las personas, no todas, en general buscan esas personalidades que le garpan al programa. Una personalidad fuerte, estable, no le sirve al programa”, remarcó el profesional en Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

Por otro lado, el entrevistado se refirió a la reciente ruptura de Maxi con Juliana Díaz: “Si una chica que es tu novia, que es tu novia reciente, la chica sale del juego no le está pasando ninguna tragedia. Y si es tan terrible para vos, te vas del reality, la novia no se fue a curar la hambruna de África. Si un sujeto se rompe así por algo tan débil, habla de la debilidad de sus emociones”.

“De todos los GH, siempre queda alguno que termina haciendo carrera, pero de cada GH queda uno o dos, no más de eso. Quedan los que pueden reinventarse, el resto desaparece. De esos cinco que llegaron a algo, quedan 100 en el camino”, agregó.

Y, cerró, tajante: “En los realities tipo Gran Hermano no hay ningún talento. Ninguno tiene algún talento particular, pero todos tienen algo en común, todos quieren triunfar en un medio dónde debería haber talento y no lo hay”.

Línea de Prevención del Suicidio - Ayuda a Personas en Crisis

135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires)

0800 345 1435 (desde todo el país)

CRISTIAN U. SE MOSTRÓ CONSTERNADO TRAS EL INTENTO DE SUICIDIO DE MAXI GUIDICI

La estremecedora noticia sobre el intento de suicidio de Maxi Guidici hizo recordar a Cristian U. el trágico final de su amiga, Rocío Gancedo (a quien había conocido en su paso por Gran Hermano), quien se quitó la vida en 2017.

“Estoy medio consternado con el tema de Maxi porque es algo que me tocó muchísimo y me pasó de todo. Tengo como un escalofrío en el cuerpo porque lo primero que se me vino a la mente fue mi amiga de Gran Hermano, Rocío Gancedo, que se suicidó”, comenzó diciendo Cristian en Poco correctos, el programa que conduce Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece.

“Perdón por la palabra, pero esto es un cag… porque Maxi está pidiendo auxilio a gritos y en todos lados. Hoy se habla de salud mental, pero no es solo él. La sociedad está sufriendo de salud mental”, agregó.

Y cerró, a flor de piel: “Todos los días con problemas, bajones, no sabiendo si vas a tener o no una casa, si terminás en la calle, si vas a tener laburo. La verdad es que estamos pasando un momento horrible. Estamos hablando de que casi se murió un pibe joven, con futuro, buen tipo, con proyectos; y casi se nos murió hoy”.

