Si bien su debut en Bailando 2023 llegó con la sorpresiva noticia sobre su reconciliación con Maxi Guidici, Juliana Díaz recurrió a las redes para confirmar que su historia de amor con el joven llegó nuevamente a su final.

“Hola a todos. Sólo quería contar que con Maxi ya no somos pareja. Entre tantas idas y vueltas, no pudimos sostener la relación”, reveló la participante del certamen de baile en un posteo que subió a Instagram Stories.

Además, la exparticipante de Gran Hermano 2022 fue contundente sobre la posibilidad de una futura reconciliación: “Es una separación definitiva”, remarcó, firme. Y cerró con un pedido especial: “No hay retorno por el bien de nuestra salud, así que pido respeto para que cada uno pueda ser feliz y seguir su camino en paz”.

Foto: Captura de Instagram Stories

JULIANA DE GRAN HERMANO DENUNCIÓ QUE SU EXPULSIÓN FUE UN ARREGLO DE LA PRODUCCIÓN: “TUVE QUE HACERME LA SORPRENDIDA”

Juliana Díaz, exparticipante de Gran Hermano 2022, deslizó que la producción arregló con ella su expulsión: “Tuve que hacerme la sorprendida”, afirmó.

Es importante rememorar que la exparticipante fue expulsada de la casa a fines de diciembre, según quienes hacen el reality, por haber filtrado información del afuera tras el repechaje: “Si ustedes supieran... Si bien yo tengo un contrato, eso no significa que yo no pueda hablar de mi experiencia. Lo único que voy a decir es que me tuve que hacer la sorprendida. No me dolió ni nada... La psicóloga me dijo que sí tenía ganas de llorar, llore. Pero no”.

