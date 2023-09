A casi un mes y medio de anunciar que se había separado, Juliana Díaz de Gran Hermano 2022 contó que se reconcilió con Maxi Giudici. A pocos días de que debute en la pista de Bailando 2023, contó la novedad.

“Se podría decir que volvimos”.

“Estamos bien, tanteando el panorama, pero bien”, contó para las redes de América, sonriente. “Se podría decir que volvimos”, aseveró, sobre la nueva oportunidad que se está dando con el cordobés.

También Tini, apodo que recibió en la casa del reality por su parecido con la cantante, contó cómo tomó su ingreso al show de Marcelo Tinelli. “Está contento. Es algo difícil porque esto es totalmente nuevo, pero lo viene manejando bien”, aseguró.

Foto: Instagram

JULIANA DE GRAN HERMANO DENUNCIÓ QUE SU EXPULSIÓN FUE UN ARREGLO DE LA PRODUCCIÓN: “TUVE QUE HACERME LA SORPRENDIDA”

Juliana Díaz, exparticipante de Gran Hermano 2022, deslizó que la producción arregló con ella su expulsión. “Tuve que hacerme la sorprendida”, afirmó.

Es importante rememorar que la exparticipante fue expulsada de la casa a fines de diciembre, según quienes hacen el reality, por haber filtrado información del afuera tras el repechaje.

“Si ustedes supieran... Si bien yo tengo un contrato, eso no significa que yo no pueda hablar de mi experiencia. Lo único que voy a decir es que me tuve que hacer la sorprendida. No me dolió ni nada... La psicóloga me dijo que sí tenía ganas de llorar, llore. Pero no”.

