Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, está muy triste por el fallecimiento de María Cristina Fossaroli, más conocida como “Chiquita”, una persona que lo acompaña desde niño.

A los 82 años, la mujer murió en Pujato. ¿Por qué era una referente para Lionel? Chiquita fue su primera maestra, quien lo homenajeó en su pueblo cuando el DT regresó tras haberse consagrado como campeón del mundo.

“Era un niño extrovertido, simpático, con el pelo largo hasta los hombros y un flequillo movedizo que se lo tocaba de acá para allá. Me enorgullece saber que parte de su formación estuvo a mi cargo”.

Scaloni cursó séptimo grado junto a María Cristina, en su escuela del barrio Las Ranas, en Pujato. Recientemente, la señora había recordado a Lionel cuando tenía 11 años. “Era un niño extrovertido, simpático, con el pelo largo hasta los hombros y un flequillo movedizo que se lo tocaba de acá para allá. Me enorgullece saber que parte de su formación estuvo a mi cargo”, había contado, emocionada.

LA DECISIÓN QUE CAMBIÓ LA VIDA DE SCALONI Y ELISA

“Se me vencía el préstamo y le dije ‘me vuelvo, no me puedo quedar en Mallorca. Me gustaría que vengas’. Y a los dos meses se vino a Italia”.

El resto es historia. A los cuatro años de aquel primer encuentro, nació el primer hijo de la pareja en Italia. “Tuvimos a Ian, nuestro hijo mayor, y después al más chiquito, Noah, que nació acá en la isla”, recordó el DT durante la entrevista.