La movida tropical está conmocionada por la trágica muerte de Huguito Flores. El cantante de cumbia, su esposa y su cuñado fallecieron tras haber impactado contra un camión en la ruta 34. Su hijita de 3 años sigue internada y con pronóstico reservado.

Según fuentes locales, Flores habría intentado esquivar al camión, pero chocó con uno de los parantes de madera, cruzó de carril y terminó impactando contra el Fiat Uno en el que viajaban dos personas.

En las redes, el Diario Panorama compartió las fotos de cómo quedó el primer vehículo contra el que chocó Flores, totalmente destrozado en uno de sus laterales.

El hecho ocurrió en la ruta 34, en la localidad de La Garza, en Santiago del Estero, mientras viajaban a Buenos Aires, ya que él tenía 26 shows confirmados para el fin de semana por el Día de la Primavera.

LA DURA VIDA DE HUGUITO FLORES EN LA CUMBIA, SEGÚN EL RELATO DE SU HIJA SOL

“Le hablábamos, yo como hija y Carina su mujer, y le decíamos que no haga tantos bailes, pero yo no me quiero meter en el tema de los representantes, porque no viene al caso; pero vivía de eso, y lo tenía que hacer porque era su trabajo”, agregó la joven, que no sabe cómo el camión que causó el accidente tenía permiso para circular.

“Él tenía que pagarles a sus músicos, al sonidista. Nosotros le decíamos que pare, pero tenía un montón de gente detrás que dependían de él”, explicó Sol, que se quebró al hablar del amor por la música que tenía Huguito.