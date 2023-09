Fiel a su costado periodístico, Guido Záffora dejó de lado su rol de participante para dar a conocer una fuerte información que tiene como protagonistas principales a Alexis “el Conejo” Quiroga, Fernanda Sosa y Julieta Castro.

El panelista de Intrusos aseguró que un participante del certamen se fue de una cena (en la que estaban Charlotte Caniggia, Fernanda, Kennys Palacions y Coki Ramírez) para tener cita con una compañera.

Tras escucharlo, Kennys tomo la palabra: “Antes de irse con Fernanda, le tiro los perros a Juli Castro en la fiesta Bresh”. Y en medio de la incertidumbre, Coki despejó todas las dudas: “Yo lo tiro de una. ¡Es el Conejo!”.

Enojado por lo sucedido, Conejo se defendió y cerró, tajante: “No, que no inventen cosas que no existen. ¡Nada que ver! Sí voy a contar algo. Yo recibí un mensaje de Fer el sábado pasado para ver si me podía ir a sacar una foto con su hermana. Me invitó a cenar y yo no fui”.

¡Qué momento!

LA FAMOSA FIGURA QUE REEMPLAZARÁ A PAMPITA EN BAILANDO 2023 EN SUS VACACIONES

Luego de conocerse que Carolina “Pampita” Ardohain arregló algunos viajes en medio de su participación en Bailando 2023 –el programa que conduce Marcelo Tinelli por América- Ángel de Brito reveló que Zaira Nara será la encargada de ocupar el lugar de la jurada.

“Zaira debuta como jurado y reemplaza a Pampita”, lanzó el coductor de LAM y compañero de la top (junto a Marcelo Polino y Moria Casán) en el certamen de baile, dejando en claro que será la hermana de Wanda Nara quien ocupe su silla por varias galas.

Cabe recordar que Zaira ya fue parte del streaming que está montado en el estudio del Bailando y su participación no pasó desapercibida al chicanear a Tinelli con varios temas en el vivo del show.