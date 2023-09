La conmoción que sintió Stefy Xipolitakis en la manifestación pacífica frente a la mansión de Aníbal Lotocki, en reclamo por Justicia tras la muerte de Silvina Luna, Mariano Caprarola y otros dos expacientes del polémico médico, la llevó a referirse a su hermana.

“Hablé de más…”, se atajó la hermana menor de las modelos en una nota con Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

La declaración fue a cuento de que el periodista le preguntó a Stefy por lo que le había confesado a la gente que se le acercó a darle apoyo, respecto de que su “hermana también” padecía las supuestas consecuencias negativas del tratamiento con Lotocki.

“No sé si lo tenía que decir”, se sinceró Stefanía y sin ahondar en detalles del presunto padecimiento de Victoria Xipolitakis tras someterse a las manos de Aníbal Lotocki, algo que hasta ahora no había blanqueado en público.

LOS PROBLEMAS DE SALUD Y JUDICIALES DE STEFY XIPOLITAKIS POR ANÍBAL LOTOCKI

Stefanía Xipolitakis, junto a Silvina Luna, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. logró que un juzgado de primera instancia condene a Aníbal Lotocki a cuatro años de prisión, y cinco de inhabilitación profesional, por lesiones graves.

En este contexto, la Griega se sinceró: “No quería hablar, tampoco quería que se sepa nada de todo esto”.

“Hoy tengo que estar hablando porque tengo un veneno en mi cuerpo, y no lo quiero hacer. Me da miedo, vergüenza, angustia. Soy víctima y me da vergüenza. Pero tengo la fuerza de todo”, continuó.

Al final, Stefy, la hermana menor de Vicky Xipolitakis describió cómo Aníbal Lotocki la perjudicó en su salud: “Me enfermó. Nos enfermó a todos. Estamos enfermos. Tengo muchos dolores. Me llegan desde la cola hasta la rodilla, y desde ahí hasta el pie, y en la cintura. Tengo muchísimos dolores y tuve que aprender a convivir con ellos”.