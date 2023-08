Primero, Josefina Pouso se indignó al ver las imágenes de un hombre bajando de su auto a cinco perritos en Lomas de Zamora.

Conmovida por el desalmado hecho y mientras en Bien de Mañana les buscaban un hogar a los cachorritos, la panelista descolocó a sus compañeros con su gesto de amor al aire.

“Me los quiero llevar a mi casa. Tengo un parque enorme y me puedo llevar dos hembras”, dijo Pouso, ampliando imprevistamente su familia al conmoverse con los perritos y con el testimonio de Aldo, el hombre que actualmente cuida a los cachorritos, que viven en la vía pública.

JOSEFINA POUSO ADOPTÓ EN VIVO A DOS CACHORRITOS

Aldo: -Estamos buscando a quién los pueda rescatar, porque no pueden estar en estas condiciones.

Josefina Pouso: -¿Cuántas hembritas hay? ¿Cuántos machitos hay? ¿Se sabe la edad de cada uno?

Notera Maggie: -Vi dos hembras, dos machos y el quinto no se deja agarrar.

Silvina Escudero: -Aldo, el sereno del cementerio, les está dando comida... Hay una ley por el maltrato animal, pero, la verdad, es que hoy no hay pena... Los animales sienten igual que nosotros, son seres sintientes.

“Yo me puedo llevar dos hembras a casa. Tengo un parque enorme. Maggie, traémelas”.

Fabián Doman: -Silvina, danos tu Instagram porque tenemos que seguir.

Silvina Escudero: -Mi Instagram es @escuderosilvina para quienes los quieran adoptar. Estoy hablando con una fundación...

Fabián Doman: -Este móvil tiene sentido si resolvemos esto.

Josefina Pouso: -Yo me puedo llevar dos hembras.

Silvina Escudero: -¿Te los querés quedar? ¿Que sean parte de tu familia?

Josefina Pouso: -¡Sí! Me los quiero llevar a mi casa. Ya tengo dos. Tengo un parque enorme.

Silvina Escudero: -¿Puede ser un aplauso?

Josefina Pouso: -Me puedo llevar nenas porque si no el macho se me va a poner como loco... Maggie, traeme a las dos hembritas. Y vamos al veterinario.

Silvina Escudero: -Ay, ¡qué bueno!

Josefina Pouso: -El primer perro que yo adopté también fue en un programa de televisión, con Pamela David.