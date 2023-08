Súper ansiosa y feliz por su pronto debut en el Bailando 2023, Flor Vigna respondió a las preguntas que sus seguidores le hicieron a través de sus stories de Instagram. Sin filtro, reveló si se hizo una cirugía estética.

“Flor, con respeto, ¿te operaste las lolas o que hiciste?”, le consultaron. Entonces, la pareja de Luciano Castro, entre risas, respondió con un video, haciendo hincapié en que esa pregunta es un “halago”.

“Me mata, me pregunta si me operé las tetas, no, chicos... Están flacidongas... Es un halago igual, porque no tengo mucho, pero cuando las quiero hacer valer les clavo un push up”.

FLOR VIGNA SE CRUZÓ CON QUIENES CRITICARON SU LOOK PARA BAILANDO 2023

“Con toda la ropa linda que te regalan no da ponerte eso. Ja, ja, ja. Dejalo para una que no tenga qué ponerse”, le puso otra comentarista, pero Flor no achicó ante el ataque. “Para qué recibir regalos si puedo reutilizar lo que ya tengo. Tengo un estilo único y auténtico”, aseveró.

Ante tanta mala onda, la excampeona del certamen de baile recibió un mensaje a puro amor, de su mamá. “Te gusta jugar con la ropa y el diseño. Desde chiquita lo hacías. Yo te retaba porque cortabas y transformabas todo. Luego regalabas tus ‘diseños’, escribió Viviana Pereyra.

“Ahora me gusta verte compartir tus locuras lindas con Andy y con la gente. Te amo”, le dejó, sensibilizada y la actriz la ponderó. “Gracias mamita por dejarme crear, soñar y diseñar. Gracias a vos por enseñarme a ser auténtica, original y libre”, concluyó, rotunda.