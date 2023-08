Con el dolor marcado a fuego en su corazón a mil días de la muerte de Diego Maradona, Gianinna compartió sus sentimientos en las redes y dio detalles de cómo atraviesa estos años sin él.

“El tiempo no cura una p… mier… El tiempo acomoda algunos sentimientos, pero el dolor es intransferible. Se transita cómo se puede, batallando con mil frentes abiertos y un pedido de justicia constante”, comenzó diciendo la joven en su cuenta personal de Instagram junto a una foto retro de su papá.

“Dalma y yo no vamos a parar, no nos van a doblegar. Cada día que pasa es un día menos para volvernos a encontrar, a donde sea que estés ojalá estés tranquilo, con tu hermosa sonrisa dibujada y no exista la TV. No se puede recomponer lo que nunca existió”, agregó.

Foto: Captura de Instagram

Y continuó, muy movilizada: “1000 días sin poder abrazarte pero igual te llevo conmigo, estás en las risas de tus nietos, en los abrazos con mi hermana, en las caricias de mamá, en cada recuerdo de la hermosa familia de fanáticos que nos dejaste. Te amamos, Babu. Te juro que esa banda de mafiosos va a caer y cuando caigan, vamos a poder vivir en paz”.

“Hasta que nos volvamos a encontrar, te sigo escribiendo desde acá. Seguí mandándome señales que me abrazan el alma, me hacen sentirte y me empujan a seguir. Gracias por ser mi Papá. Te extraño cada día un poco más”, cerro Gianinna, a corazón abierto.

EL POLACO RECORDÓ EL DÍA QUE LO LLAMÓ DIEGO MARADONA PARA PREGUNTARLE SI SALÍA CON GIANINNA

En un imperdible mano a mano que tuvo con Fer Dente en Noche al Dente, El Polaco recordó cómo vivió el día que lo llamó Diego Maradona para preguntarle su salía con su hija, Gianinna.

“Con Gianinna siempre fuimos amigos. Y un día, ella me dice ‘escuchame, mi viejo te quiere llamar por teléfono’. Y yo dije ‘¡No! ¿Qué le digo? ¿Cómo le hablás al Diego?’”, comenzó diciendo el cantante tras declararse fanático del recordado ídolo”.

“Me corta y veo que en mi celular decía ‘Emiratos Árabes llamando’. Y bueno, nada, me puse re nervioso. Diego me dijo ‘no te hagas el pelot…, a mí no me mientas’. Yo le hablé con todo el respeto del mundo”, agregó, entre risas.

Y cerró, a flor de piel: “Ese día choqué con el auto. Me puse nervioso y choqué contra un coso de cemento que había. Fue una anécdota espectacular. Después lo conocí y lo pude abrazar. Para mí, va a ser mi ídolo toda la vida y ese es un recuerdo que me va a quedar en la retina para siempre en mi corazón”.