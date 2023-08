Carmen Barbieri recordó en Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 hs. por Ciudad Magazine) cuando estuvo a punto de hacer teatro callejero tras verlo a Pablo Alarcón haciéndolo.

“Cuando lo vi a él hablando de esto me acordé de esa época, estuve a nada de hacerlo”, dijo la conductora sobre la entrevista que el actor dio a Socios del Espectáculo.

Entonces, la mamá de Fede Bal relató: “Una vez estaba ensayando, estaba apunto de debutar, no había forma de conseguir otro trabajo y me echan”.

Carmen Barbieri y Pampito en Mañanísima.

“Fue la única vez que me echaron de un trabajo. No voy a decir quién, me llamó por teléfono y me dijo ‘no vengas, hemos decidido dejarte libre’”, reveló la actriz.

Al final, Carmen rememoró: “Entonces pensé ‘¿Y si hago teatro a la gorra en Mar del Plata, con un buen parlante y me canto unos tangos? Ya tenía todo armado”.

“Lo iba a hacer con mucha dignidad, no es robar, no es mentir, no es estafar”.

PABLO ALARCÓN HABLÓ DEL TEATRO A LA GORRA QUE REALIZA LOS FINES DE SEMANA EN UNA PLAZA

Pablo Alarcón habló con Socios del Espectáculo del teatro a la gorra que realiza los domingos en Plaza Francia de 15 a 17 horas.

Pablo Alarcón teatro a la gorra.

“No tengo trabajo en el teatro en este momento y me pareció una buena idea hacer esto ahora que tengo tiempo. Necesito ganar guita para vivir”, dijo el actor.