Luego de que Pampita declarara que no trabajaría con una actriz, por la versión de affaire con Benjamín Vicuña en una novela, Carmen Barbieri opinó a fondo de la fama de grn besador del actor chileno y reparó en sus labios.

Antes de dar su contunde opinión, en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine), pusieron al aire una nota retro de Romina Gaetani, en la que reveló que Vicuña es un gran besador.

“Hubo un beso con Benjamín Vicuña, no recuerdo la telenovela, que dije ‘ah, mirá acá, la cosa’. Nos gritaban ‘¡corte! ¡Corte! ¡Corte!’. Y nosotros no escuchábamos nada”, declaró la actriz, tiempo atrás.

CARMEN BARBIERI OPINÓ DE LA FAMA DE GRAN BESADOR DE BENJAMÍN VICUÑA

Pampito: -Mirá los besos que se daban con Oreiro en la telenovela de Campanella. Ellos dos eran los protagonistas con Furriel en Entre Caníbales.

Estefi Berardi: -¡Se mataban! Se chapaban a full.

Pampito: -Acá hubo escándalo y la que habló fue Pampita.

Carmen Barbieri: -No dijo el nombre... Vicuña no tiene labios. Besa bien, pero no tiene labios.

Pampito: -¿Te gusta Vicuña? ¿Te calienta?

Estefi: -Sí, tiene labio. ¿Quién no tiene labio?

Carmen: -Tiene labios finitos.

Estefi: -¿Qué va a tener labios finitos?

Pampito: -¿Y vos qué sabés?

Estefi: -Yo trabajé con él en una novela.

Carmen: -¿Lo besaste?

Estefi: -¡No! Pero lo vi y no tiene labios finitos.

Carmen: -Poneme una foto. Tiene labios finitos.

Estefi: -No, para nada tiene labios finitos.

Carmen: -Ay, tenés razón de que no tiene labios tan finitos.

Pampito: -Tiene boca grande.

Estefi: -Tiene la boca carnosa.

Carmen: -Carnosa, no. Carnosa la tenía Sandro.