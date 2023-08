Carmen Barbieri comenzó su programa profundamente conmovida por la muerte de Mariano Caprarola (49).

El especialista en moda y panelista de La Jaula de la Moda falleció en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento, producto de un shock hemorrágico que le causó un paro cardíaco.

El lunes pasado, Caprarola se internó en el IADT para realizarse una intervención, le tenían que quitar unas piedritas de calcio que comenzaron a formarse luego de practicarse una cirugía estética con Aníbal Lotocki en 2010. El jueves 17, Mariano se descompensó y murió.

EL DOLOR DE CARMEN BARBIERI POR LA MUERTE DE MARIANO CAPRAROLA

“Todas las mañanas abrimos el programa bien arriba. Eso es lo que yo quiero que sientan, esa energía que levanta los corazones. Pero a veces en la vida no podemos manejar lo que quisiéramos, que vivan los amigos, los hijos y los padres eternamente”, comenzó diciendo Carmen en Mañanísima.

“Se nos fue físicamente un gran amigo, un gran artista, un gran compañero. Acá están todos llorando. Marian, te amo”, le dijo la conductora a Caprarola, mirando su enorme que aparecía en la pantalla.

Sin contener las lágrimas, Carmen continuó: “Yo sé que él se fue físicamente, pero en mi corazón sigue estando”.

Indignada con Aníbal Lotocki, por las intervenciones que le hizo a Mariano Caprarola por las que después acusó de mala praxis, Barbieri siguió: “Se fue de golpe. Lotocki le había hecho todo el cuerpo, hace como 10 años. Lo que le puso había migrado en su cuerpo. ¡Esa cosa que pone Lotocki hace tan mal!”.

“Él era un gran tipo... Yo sentía que en los mensajes que me mandaba se iba despidiendo, o tendría miedo que le pasara lo que le está pasando a Silvina Luna”, reveló Carmen.

Mariano Caprarola y su mamá.

CARMEN SE QUEBRÓ AL HABLAR DE LA MADRE DE CAPRAROLA

“¡Lo lamento tanto! Yo le mando un beso enorme a su mamá, a la cual él amaba. Se amaban. Tenían una relación maravillosa. Su mamá es una mujer maravillosa que ya había perdido un hijo y ahora pierde el otro”, contó Carmen, llorando.

“Lo amamos. Los compañeros lo vamos a extrañar. Yo ya lo estoy extrañando”, afirmó la conductora.

CARMEN BARBIERI LE HABLÓ A FEDE BAL Y OPINÓ SOBRE LA MUERTE

“Ahora le hablo a mi hijo. Yo no me voy a amigar con la muerte. Él me dice ‘la muerte es parte de la vida’. No. Yo siento que pierdo amigos, padres, gente que quiero, y siento un abandono. No es muerte para mí, es un abandono”, expresó Barbieri, sumida en un desconsolado llanto.

“Yo sé que no lo voy a ver más, y eso me mata. ¡Era tan divertido! Era cabrón también, tenía una personalidad fuerte, pero era tan divertido”, detalló sobre Mariano.

Y concluyó, muy movilizada: “Yo sé que estás en un buen lugar, que seguramente estás sentando al lado de Dios. Se había ganado un asiento al lado de Dios. Estarás en paz”.