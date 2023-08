Pablo Alarcón habló con Socios del Espectáculo sobre su trabajo a la gorra en una plaza de la Ciudad de Buenos Aires y explicó que a pesar de que la situación económica del país lo llevó a eso, era un pendiente que tenía en su vida.

“Era algo que me faltaba hacer en mi vida. No tengo trabajo en el teatro en este momento y me pareció una buena idea hacer esto ahora, que tengo tiempo”, dijo el actor sobre la obra que presenta en Plaza Francia los domingos.

Entonces, el artista reconocido por sus éxitos en televisión, expresó sincero: “Te confieso, yo no necesito trabajar a esta altura de mi vida, necesito ganar guita para vivir. Estamos jodidos como país. La miseria ha llegado a un límite total”.

EL PEDIDO DE PABLO ALARCÓN AL PÚBLICO SOBRE SU DECISIÓN DE TRABAJAR A LA GORRA

Pablo Alarcón hizo un pedido al público en diálogo con el programa matutino de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich luego de ser visto trabajando a la gorra en una plaza de Capital Federal.

“Está jodida la situación de los actores, de los barrenderos, de los periodistas, de todos. No se asombren de que yo esté trabajando a la gorra, asómbrense de lo mal que está el país”, suplicó el actor en Socios del Espectáculo.

Al final, aprovechó su paso por la emisión de eltrece para invitar a la gente a verlo: “Estoy en la Iglesia del Pilar, en Recoleta, los domingos de 15 a 17, hay funciones de 15 minutos cada 20 minutos o media hora”.