Carmen Barbieri se conmovió con el especial pedido que Silvina Luna suele hacer, desde que está internada en el Hospital Italiano, luchando por su vida.

Según informó Ángel de Brito, la modelo rosarina pide por su mamá Roxana, que falleció en 2008.

Silvina Luna y su mamá, Roxana.

En primera persona, la conductora de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) contó que ella transitó por dicha situación, cuando estuvo en terapia intensiva.

“Si pide por la mamá es porque la está viendo”, afirmó Carmen, conmovida por el desgarrador pedido de Silvina Luna, internada desde el primero de junio, en grave estado.

Actualmente, la modelo contrajo covid y la preocupación por su salud se incrementó.

CARMEN BARBIERI, SOBRE EL CONMOVIDOR PEDIDO DE SILVINA LUNA

Pampito: -Ángel contó que Silvina pedía por su mamá.

Estefi Berardi: -Eso es verdad. A mí me pidieron que no lo cuente, pero como lo contó Ángel, te confirmo que no miente. A veces se confunde y le dice mamá a otra persona…

Carmen Barbieri: -Es por la medicación.

Pampito: -La mamá y el papá de Silvina murieron.

Estefi: -Cuando sueña, los nombra. Lo cuento porque ya lo contó Ángel. Él habla directamente con el hermano, Ezequiel.

Carmen: -Ella está en un coma inducido. Va a salir adelante, y ojalá lo pueda contar. Si ella habla de su mamá es porque la está viendo. Yo vi a mucha gente y hablé con mucha gente. Pasa el tiempo y te va cayendo la ficha. Yo me voy acordado de más cosas. Son las cosas que te pasan cuando estás en coma.