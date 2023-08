El frágil estado de salud de Silvina Luna, al cumplirse dos meses y medio de ser internada, conmovió a Estefi Berardi. La panelista de Carmen Barbieri casi se larga a llorar al dar preocupantes informaciones sobre la actriz.

“Todo el tiempo hablo con la familia y hay cosas que me las guardo porque no quieren… Pero hay que rezar”, fueron las palabras de Estefi en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs.) cuando advirtieron que estaba desbordada por la angustia.

“La quiero un montón. Me cuesta no llorar en televisión y hago una fuerza, pero la quiero tanto, es tan buena chica y no se merece estar sufriendo”, se lamentó, en días en los que el doctor Aníbal Lotocki enfrenta una inhabilitación para ejercer la medicina.

Silvina Luna. Foto: Instagram

ESTEFI BERARDI, CASI LLORANDO, HABLÓ DEL DELICADO ESTADO DE SALUD DE SILVINA LUNA

“No se merece estar pasando por esto, pero creo que ella deja en un montón de chicas un legado súper importante que es todo de tener mucho cuidado cuando uno está por tomar una mala decisión sobre la presión de los medios y que uno es perfecto y tiene que ser como es”, reflexionó.

“Ella deja en un montón de chicas un legado súper importante, que es todo de tener mucho cuidado cuando uno está por tomar una mala decisión sobre la presión de los medios y que uno es perfecto y tiene que ser como es”.

“Dios quiera que salga adelante, pero ella ya hizo historia”, señaló, sobre el mensaje que envió la modelo antes de tener que ser hospitalizada.