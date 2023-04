"¿Se reconciliaron?": Romina Uhrig habló de su relación sentimental con Walter Festa

Romina Uhrig, ex participante de la última edición de Gran Hermano, pasó el fin de semana con sus hijas y el perrito Caramelo en Pinamar. A la vuelta del viaje, fue consultada por su relación con Walter Festa, el exintendente de Moreno.

Cuando ingresó a la casa de Gran Hermano, Romina contó que estaba separada del padre de Felicitas y Nina. Sin embargo, desde que salió del reality se los vio juntos y surgieron los rumores de reconciliación.

“Estoy separada de Walter hace 11 meses. Me acompañó al primer casting de Gran Heramno y luego decidimos separarnos. Pero nos llevamos muy bien porque es un gran padre, que colabora un montón”, aclaró Romina.

Más sobre este tema Alfa y Romina de Gran Hermano, coqueteo y picantes chicanas en vivo: "Parecías una esposa despechada"

ROMINA UHRIG LE HIZO FRENTE A LAS CRÍTICAS

“Se dijeron muchas cosas que no son ciertas: que maltrataba en el juego, que me metía con los cuerpos, que restringía la comida por estrategia o que hablaba mal de mis compañeros”, dijo Romina sobre su paso por Gran Hermano.

Y agregó:“Siempre dije la verdad en la cara cuando algo no me gustaba, no sé por qué tanto odio hacia mí de algunas personas”.