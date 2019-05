Ellen DeGeneres contó que su padrastro abusó de ella cuando tenía 15: “Me enfurece que no te crean"

Si bien en 2018 contó que había sufrido abusos en su adolescencia, Ellen DeGeneres nunca había precisado, hasta ahora, que había sido su propio padrastro el abusador.

En diálogo con David Letterman, en el nuevo programa de Netflix My Next Guest Needs No Introduction, la célebre presentadora de The Ellen DeGeneres Show compartió un crudo relato sobre el calvario que vivió con el marido de su madre, a quien describió como “un muy mal hombre”.

Los abusos arrancaron luego de la masectomía que le practicaron a su madre, a raíz de un cáncer de mama. "Él me dijo que había sentido un bulto en su pecho y que por eso necesitaba palpar los míos", contó DeGeneres en un adelanto del programa que podrá verse en la plataforma de streaming a partir del 31 de mayo.

"Yo no sabía nada sobre los cuerpos, no sabía que todos los pechos son diferentes y… en cualquier caso, me convenció de que necesitaba tocar los míos. Después intentó hacerlo una vez más, y luego, otra más", continuó y explicó que la situación fue tornándose cada vez peor con el correr de los días y que el hombre llegó incluso a intentar tirar abajo la puerta de su habitación.

"Y no se lo quería contar a mi madre, quería protegerla. Sabía que eso iba a arruinar su felicidad", añadió Ellen, que dijo que tardó años en contárselo y que, cuando lo hizo, su madre no le creyó y estuvo junto a su esposo 18 años más.

DeGeneres aseguró que el motivo que la llevó a contar lo que sufrió es su deseo de que ninguna adolescente pase por lo mismo que ella. “Pienso que es importante hablar sobre ello porque hay muchas chicas jóvenes y no importa la edad que tengas. Cuando escucho a las personas hablar, especialmente ahora, me enfurece que no se crea a las víctimas, porque simplemente nosotros no lo inventamos", agregó.

"Es el momento de que tengamos voz. Es el momento de que tengamos poder”, concluyó, esperanzada y fuerte.

