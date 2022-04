La contundente declaración de amor de Lizy Tagliani a Sebastián Nebot, su nuevo novio

Lizy Tagliani se cruzó en una fiesta con su ex, Leo Alturria, en medio del escándalo con su ex. Y pese a estar de novia con Sebastián Nebot, el rumor de reconciliación con su anterior pareja no se hizo esperar.

De hecho, el periodista Juan Etchegoyen reveló que en el boliche Lizy y Leo se habrían besado. Y que esta situación habría entristecido muchísimo a Sebastián, quien se muestra muy enamorado de la conductora.

En este contexto, Lizy respondió a las especulaciones con una contundente declaración de amor dedicada a Nebot en Instagram.

Más sobre este tema Lizy Tagliani habló de su tenso encuentro con Leo Alturria en una fiesta: "No hubo violencia, nos saludamos" Lizy Tagliani tomó una drástica decisión tras su dolorosa separación de Leo Alturria

EL ROMÁNTICO POSTEO DE LIZY TAGLIANI CON SEBASTIÁN NEBOT

Lizy posteó en su cuenta de Instagram una foto cenando con Sebastián y se mostró muy enamorada de él.

"Cenita rica con Sebastián. Hermosa noche, te amo", expresó Lizy G-plus

"Cenita rica con Sebastián. Hermosa noche, te amo", le dijo, contundente.

¡Clarito!