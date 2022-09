Aseguran que Tini Stoessel habla de Sebastián Yatra en su tema El último beso: las pistas

Tini Stoessel estrenó El último beso con Thiago PSK, su último tema en el que aseguran que habla de su ex, Sebastián Yatra.

En primer lugar, el videoclip de la canción puso tanto a Tini, actualmente de novia con Rodrigo de Paul, como a Thiago en el centro de la escena.

¿El motivo? Se los ve muy acaramelados, a punto de darse un beso y bailando muy sensual al ritmo de su música.

También, por la letra de la canción que, según un video de TikTok, estaría inspirada en el fin de su romance con Yatra.

LAS PISTAS QUE DESLIZAN QUE TINI STOESSEL HABLA DE SEBASTIÁN YATRA EN EL ÚLTIMO BESO

"Ahora que no estás tú escucho una multitud cantando las canciones que te hice a ti. Toy convirtiendo еn money el tiempo quе perdí", dice una de las estrofas de la canción.

Para sus fans, haría referencia a Oye, canción que sacó tras su ruptura con Yatra.

“Y ya no duermes porque en otra me buscaste, pero no vas a encontrarme, para olvidarte quedé con alguien y fue peor. Me comí a todo el mundo y ni así te olvidé".

"Y me tocó a mí ser la perra porque vos fuiste el cobarde. Se me hizo tarde, ese es el precio de ser cobarde", fueron otras de las estofas que los seguidores de Tini creen que podrían estar dedicadas a Sebastián.