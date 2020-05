Andrea Estévez contó que tuvo tres ataques de pánico en la cuarentena: "Siento miedo a la muerte"

La pandemia de coronavirus y la cuarentena encontraron a Andrea Estévez en medio de un momento personal muy duro: a fines de febrero murió su padre, de un infarto, y producto de la angustia, sumado a la crisis sanitaria, transitó por momentos extremos.

Invitada a PH, Podemos hablar, la actriz confesó que este último tramo de su vida sintió mucho miedo a la muerte, propia y de familiares: "Me pasaron dos cosas muy fuertes. Más allá del Covid-19, unos días antes falleció mi papá. Entonces, estoy en casa con mi nena y con mi mamá. El tema es el encierro, más el fallecimiento de mi papá y la ausencia. Por todo esto, empecé a tener mucho miedo a la muerte. A los diez días de que comenzara el aislamiento total, comencé con ataques de pánico. Tuve tres ataques y nunca había tenido. Es horrible".

En ese marco, agregó: "Le tenía miedo a la muerte y sentía que estaba contagiada. Me tomaba la fiebre tres veces por día. Por suerte ya no me pasa".