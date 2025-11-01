La dupla de coco y dulce de leche es una fórmula imbatible para una tarta dulce. Sin embargo, para quienes buscan variar, existe una combinación que también garantiza un resultado perfecto, con un relleno de membrillo y coco.

La clave del éxito reside en la base de masa sablée casera y en el toque extra de nueces que se mezclan con el membrillo. A continuación, te revelamos el paso a paso para preparar esta tarta que es ideal para acompañar el café o el té.

Ingredientes para torta de membrillo y coco

Para la masa

150 g de manteca.

90 g de azúcar.

Ralladura de un limón.

Un huevo.

250 g de harina.

Una cdta de polvo para hornear.

Una pizca de sal.

Esencia de vainilla.

Relleno

400 g de dulce de membrillo.

50 g de nueces.

Cobertura

150 g de coco rallado.

100 g de crema de leche.

100 g de azúcar.

2 huevos.

La receta para preparar tarta de membrillo y coco. Cucinare.TV.

Procedimiento

En una multiprocesadora o en el tambor de un mixer, incorporar la harina junto con el azúcar, la ralladura, la sal y el polvo para hornear. Incorporar la manteca fría y procesar hasta lograr un arenado. En un bowl chico, incorporar el huevo y la esencia de vainilla. Agregarla al arenado y volver a activar la máquina. Cuando todo se integra bajar a la mesada y terminar de unir con la palma de la mano. Colocar en un film y llevar como mínimo una hora a la heladera. Calentar el membrillo a baño María e ir trabajando con un tenedor para que se derrita un poco, agregar las nueces y reservar. Estirar la masa y forrar un molde desmontable número 24. Pinchar la masa, colocar un papel aluminio con peso (porotos secos) y llevar a cocinar a horno medio a 70º durante 20 minutos. Retirar y reservar. En un bowl, integrar el coco, el azúcar, los huevos batidos y la crema. Integrar todo bien y reservar unos minutos para que el coco se hidrate. Armar la tarta colocando el dulce de membrillo en la base y la mezcla de coco en la superficie. Alisar con un espátula y cocinar durante 45’ en un horno a 170°. Retirar, enfriar y servir.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/