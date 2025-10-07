La tarta y la pizza son pilares indiscutidos de la cocina argentina. Pero, ¿qué sucede cuando se combinan los mejores atributos de ambos platos? Surge el panal de carnes frías, una propuesta original que desafía las categorías tradicionales y se vuelve adictiva.

Este plato tiene la base de una masa tierna y esponjosa de pizza, pero se hornea en un formato que recuerda a los rellenos contundentes de una tarta. El secreto de su éxito está en la generosidad de los ingredientes y el gratinado final.

Ingredientes para panal de carnes frías

500 g de masa de pizza.

75 g de manteca.

700 g de salame.

100 g de panceta.

70 g de pastrón.

100 g de lomo.

200 g de bondiola.

200 g de queso muzzarella.

150 cc de puré de tomate.

50 g de perejil.

2 dientes de ajo.

La receta del panal de carnes frías. Cucinare.TV.

Procedimiento

Estirar la masa de pizza de forma rectangular, de 1/2 cm. Pintar con la manteca derretida. Colocar las carnes frías cortadas en tiras. Colocar la muzzarella rallada. Agregar el perejil y ajo picado. Pintar con puré de tomates. Enrollar la masa. Cortar porciones de 2 cm de alto. Colocar en un molde aceitado las porciones formando un panal. Dejar levar. Hornear a 200° por 20 minutos.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/