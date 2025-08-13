Los canelones de pollo son la solución perfecta para una cena rica, casera y sin vueltas. En apenas cinco pasos podés lograr una pasta casera y un relleno cremoso para sorprender a tus comensales.

Este plato combina sabores intensos con una preparación clara y accesible, ideal para todos los días. Además, al gratinarse en salsa de tomate con crema, cada porción queda jugosa, rendidora y perfecta para compartir.

Ingredientes para canelones de pollo

Masa de los canelones

500 cc de leche.

250 g de harina.

2 huevos.

Una pizca de sal.

50 g de manteca derretida.

Para el relleno

2 supremas cocidas (hervidas en un caldo de vegetales).

Un brócoli cocido.

300 g de panceta ahumada.

Una cebolla.

200 g de queso crema.

50 g de queso rallado.

Sal y pimienta, a gusto.

Una cda de pimentón.

Armado

Un l de salsa de tomates cocida.

500 cc de crema de leche.

50 g de queso rallado.

Ciboulette picado para terminar.

Procedimiento

Para la masa

Mezclar bien los ingredientes con un batidor de mano. Dejar descansar durante 30 minutos. Cocinar en una sartén con manteca derretida. Apilarlos y reservar.

Para el relleno

Dorar la panceta picada junto a la cebolla cortada en brunoise. Condimentar con sal, pimienta y pimentón dulce. Agregar el pollo y el brócoli picados. Agregar el queso crema y el queso rallado. Mezclar todo bien. Para el armado, colocar el relleno, enrollar y llevar a una placa con salsa de tomates y crema. Colocar un poco de queso rallado por encima para dorar.

