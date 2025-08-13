Los canelones de pollo son la solución perfecta para una cena rica, casera y sin vueltas. En apenas cinco pasos podés lograr una pasta casera y un relleno cremoso para sorprender a tus comensales.
Este plato combina sabores intensos con una preparación clara y accesible, ideal para todos los días. Además, al gratinarse en salsa de tomate con crema, cada porción queda jugosa, rendidora y perfecta para compartir.
Ingredientes para canelones de pollo
Masa de los canelones
- 500 cc de leche.
- 250 g de harina.
- 2 huevos.
- Una pizca de sal.
- 50 g de manteca derretida.
Para el relleno
- 2 supremas cocidas (hervidas en un caldo de vegetales).
- Un brócoli cocido.
- 300 g de panceta ahumada.
- Una cebolla.
- 200 g de queso crema.
- 50 g de queso rallado.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Una cda de pimentón.
Armado
- Un l de salsa de tomates cocida.
- 500 cc de crema de leche.
- 50 g de queso rallado.
- Ciboulette picado para terminar.
Procedimiento
Para la masa
- Mezclar bien los ingredientes con un batidor de mano.
- Dejar descansar durante 30 minutos.
- Cocinar en una sartén con manteca derretida.
- Apilarlos y reservar.
Para el relleno
- Dorar la panceta picada junto a la cebolla cortada en brunoise. Condimentar con sal, pimienta y pimentón dulce.
- Agregar el pollo y el brócoli picados.
- Agregar el queso crema y el queso rallado. Mezclar todo bien.
- Para el armado, colocar el relleno, enrollar y llevar a una placa con salsa de tomates y crema.
- Colocar un poco de queso rallado por encima para dorar.
