Tornados aterrizó en Netflix y rápidamente se convirtió en una de esas películas domingueras que la gente elige por una razón simple: durante dos horas no afloja.

Es cine catástrofe en modo moderno, con un punto de partida claro (salir a cazar tormentas) y un objetivo concreto.

El título es la versión en español de Twisters (2024), una producción que se presenta como heredera del clásico noventoso Twister, pero con nueva generación, más tecnología y un enfoque que mezcla adrenalina con lectura del clima.

// La última Misión Imposible arrasa en streaming: así entró Tom Cruise al Guinness de los Récords

En el centro está Kate Cooper, una ex cazadora de tormentas que dejó el trabajo de campo después de un episodio traumático. Desde Nueva York analiza patrones en pantallas, hasta que un viejo colega la convence de volver a las llanuras para probar un sistema de seguimiento “de última”.

Y ahí el relato se abre: competencia, presión mediática, decisiones rápidas y rutas que cambian segundo a segundo.

De qué trata Tornados

La película sigue a Kate en su regreso a Oklahoma, donde se cruza con un equipo financiado de manera privada y con un grupo de cazadores más “show” que ciencia, encabezado por un carismático cazador de tormentas que juega fuerte para dominar el terreno.

Tornados es cine catástrofe en modo moderno.

En ese ida y vuelta Tornados arma su motor dramático: cada elección puede significar llegar a tiempo… o quedar en el camino.

Más allá del espectáculo, el gancho está en cómo filma el caos: rutas rurales, pueblos chicos, infraestructuras frágiles y fenómenos que se forman y se desarman con una lógica propia. El resultado es una película de catástrofes con foco humano, donde el “enemigo” no es un villano, sino un sistema natural imposible de negociar.

Cuál es el reparto de Tornados

Daisy Edgar-Jones como Kate Cooper

Glen Powell como Tyler Owens

Anthony Ramos como Javi

Brandon Perea como Boone

Maura Tierney como Cathy

Sasha Lane como Lily

La versión es una producción que se presenta como heredera del clásico noventoso Twister,

La Twister original: el clásico que convirtió el clima en espectáculo

La comparación con Twister es inevitable porque la original (estrenada en 1996) marcó un antes y un después en el cine catástrofe noventoso: fue de esas películas que se vivían como una montaña rusa, con tormentas filmadas como monstruos y una sensación constante de “esto se va a venir abajo”.

Dirigida por Jan de Bont, combinaba espectáculo puro con una idea simple y efectiva: un grupo de cazadores de tornados que se mete donde nadie debería meterse, con la ciencia como excusa y la adrenalina como motor.

// Con Tom Hardy, la oscura miniserie de 8 capítulos que es un éxito mundial

También tenía un plus de carisma: el dúo de Helen Hunt y Bill Paxton sostenía el corazón emocional (ex pareja, rivalidades, cuentas pendientes) mientras el viento hacía el resto. Y alrededor giraba un elenco que hoy se mira con cariño cinéfilo, porque ahí estaban, entre otros, Philip Seymour Hoffman en un rol de energía desatada, además de Jami Gertz y Cary Elwes, que aportaban el costado más “competencia” dentro de la cacería.

A nivel técnico, Twister fue un hito de su época: mezcló efectos digitales y prácticos de manera muy visible para los estándares de los 90, y esa apuesta le dio impacto cultural y también reconocimiento en rubros técnicos (incluidas nominaciones al Oscar).