Hay quienes en lugar de sentarse a esperar nuevos estrenos, deciden ir en busca de algunas series o películas que saben que no pueden fallar. Y si se trata de cine nacional, saber que actúan Ricardo Darín y Mercedes Morán, es toda una garantía.

Es el caso de El amor menos pensado, una comedia romántica de 2018, que dura poco más de dos horas, y toda pareja de décadas debería mirar.

Construida sobre un libro potente y eficaz a cargo de Daniel Cúparo y Juan Vera, y con dirección de este último, el filme se mete de lleno dentro de la oferta nacional tentadora en la plataforma de Disney+.

De qué trata El amor menos pensado

La película trata sobre una pareja casada por 25 años, Marcos (Ricardo Darín) y Ana (Mercedes Morán), que atraviesan una crisis cuando su único hijo se va a estudiar al extranjero.

Es entonces cuando deciden separarse para redescubrirse a sí mismos como solteros, enfrentándose a la vida de nuevo, pero el entusiasmo inicial pronto da paso a incertidumbres sobre el amor, el deseo y la fidelidad.

Quiénes actúan

Además de la potente pareja protagónica que conforman Darín y Morán, trabajan en la ficción nacional Claudia Fontán, en el papel de Lili; Andrea Pietra, como Celia; Jean Pierre Noher, se pone en la piel de Eloy; y Norman Briski como Rafael.

El tráiler oficial de la película El Amor Menos Pensado, con Ricardo Darín y Mercedes Morán.

Pero el elenco de primer nivel no se queda en esos nombres, ya que también actúan Juan Minujín como Anselmo; Luis Rubio es Edi; Gabriel Corrado caracteriza a Fabián; Claudia Lapacó como Cora; y Andrea Politti en el papel de Betaldi.

Por qué verla

Algunos de los aspectos que hacen que El amor menos pensado resalte y sea una verdadera propuesta atractiva podría radicar en los siguientes puntos:

Premisa. Tras la partida de su hijo, se abre un mundo nuevo para los protagonistas, que se distancian para explorar nuevas pasiones y encontrarse a sí mismos. Pero sus experiencias como solteros los llevan a cuestionar lo que realmente desean.

Un matrimonio, distintos caminos y una historia para pensar en Disney+.

Aborda temas existenciales como la angustia existencial, los desafíos del matrimonio después de muchos años, y la búsqueda de la felicidad y el deseo.

Ni qué hablar de las actuaciones, que tienen a la cabeza las interpretaciones de Ricardo Darín y Mercedes Morán, cuya química es un pilar de la película.

Qué otras películas con Darín hay en Disney+

La plataforma de streaming tiene disponible grandes éxitos del actor argentino, y estas son algunas que se pueden volver a ver:

El hijo de la novia. Una comedia dramática nominada al Oscar sobre un hombre agobiado por el restaurante familiar y su madre con Alzheimer, que tras un ataque al corazón, se ve forzado a replantearse su vida y las relaciones.

Carancho. Un thriller donde un abogado de accidentes de tránsito se cruza con una médica en un encuentro que cambiará sus vidas.

Elefante blanco. Un drama ambientado en un barrio marginal, con Darín en uno de los roles principales.

Un cuento chino. Una comedia que se centra en la inesperada relación que se forma entre un hombre solitario y un ciudadano chino que no habla español.